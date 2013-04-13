Папа Римський вибрав собі вісім радників
17:59, 13 квітня 2013Світ
1488 0
Вісім кардиналів будуть давати Папі поради з управління Церквою.
Папа Римський закликав до рішучих дій у боротьбі з насильством / Фото: elcomercio.pe
Папа Римський Франциск заснував комітет з восьми кардиналів з кожного континенту, які будуть давати йому поради з управління Церквою і реформування центральної адміністрації Ватикану.
Про це повідомила сьогодні прес-служба Святого престолу, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Минулого тижня він закликав до рішучих дій у боротьбі з насильством і сексуальними домаганнями в Римо-католицькій церкві.
14 березня нинішнього року кардинал Хорхе Бергольо, який взяв собі ім'я Папи Римського Франциска, був обраний на посаду глави католицької церкви, в той час як його попередник Бенедикт XVI став першим Папою Римським за 600 років, який залишив Святий престол до своєї смерті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter