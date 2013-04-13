Папа Римський вибрав собі вісім радників

Папа Римський Франциск заснував комітет з восьми кардиналів з кожного континенту, які будуть давати йому поради з управління Церквою і реформування центральної адміністрації Ватикану.

Про це повідомила сьогодні прес-служба Святого престолу, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Минулого тижня він закликав до рішучих дій у боротьбі з насильством і сексуальними домаганнями в Римо-католицькій церкві.

14 березня нинішнього року кардинал Хорхе Бергольо, який взяв собі ім'я Папи Римського Франциска, був обраний на посаду глави католицької церкви, в той час як його попередник Бенедикт XVI став першим Папою Римським за 600 років, який залишив Святий престол до своєї смерті.