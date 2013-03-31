Папа Римський Франциск вперше відслужив великодню месу

Як повідомляє РІА «Новости», вранці напередодні святкового богослужіння понтифік зробив запис у своєму мікроблозі в Twitter: ”Прийми воскреслого Христа в життя своє. Навіть якщо ти був далекий, зроби малий крок у напрямку до Нього: Він чекає на тебе з розкритими обіймами” .

Місце святкової служби перед головним храмом Римо-католицької церкви за традицією було прикрашено 40 тисячами тюльпанів, азалій, лілій, гвоздик та інших квітів, які вже протягом чверті століття доставляють сюди на Великдень з Нідерландів. У квітковому оздобленні переважали кольори державного прапора Ватикану - жовтий і білий.

Здійснивши божественну літургію, Папа Римський привітав зі святом кардиналів Римської курії, і потім на білому джипі об`їхав площу Святого Петра, вітаючи приблизно 250 тисяч віруючих, які приїхали до Ватикану з усіх кінців світу. Автомобіль кілька разів зупинявся, щоб понтифік міг обійняти і поцілувати дітей та інвалідів.

Опівдні Франциск з`явився на балконі собору Святого Петра, щоб привітати католиків з Великоднем і звернутися до них з традиційним благословенням Urbi et Orbi (”Місту і світу”) і Великоднім посланням.