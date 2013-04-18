Парламент Італії у другому турі виборів не зміг обрати Президента
22:10, 18 квітня 2013Світ
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Президента Італії не було обрано у другому турі виборів, які почалися сьогодні на спільному засіданні Палати депутатів і Сенату національного парламенту за участю делегатів від усіх областей країни.
Переважна більшість бюлетенів залишилися незаповненими / Фото : obozrevatel.com
Згідно з попередніми результатами голосування, цього разу переважна більшість бюлетенів залишилися незаповненими (понад 400 з 1007). При цьому найбільшу кількість голосів отримав висунутий громадським "Рухом 5 зірок", популярний у лівих колах юрист і політик Стефано Родота (близько 230), повідомляє РІА Новости.
У першому ж турі максимальну підтримку отримав колишній голова Сенату, 80-річний Франко Маріні, кандидатуру якого напередодні висунула Демократична партія Італії. Тоді за нього проголосувала 521 особа, проте для обрання необхідно було набрати 672 голоси.
Голосування буде продовжено завтра.
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