Парламент Італії у другому турі виборів не зміг обрати Президента

Згідно з попередніми результатами голосування, цього разу переважна більшість бюлетенів залишилися незаповненими (понад 400 з 1007). При цьому найбільшу кількість голосів отримав висунутий громадським "Рухом 5 зірок", популярний у лівих колах юрист і політик Стефано Родота (близько 230), повідомляє РІА Новости.

У першому ж турі максимальну підтримку отримав колишній голова Сенату, 80-річний Франко Маріні, кандидатуру якого напередодні висунула Демократична партія Італії. Тоді за нього проголосувала 521 особа, проте для обрання необхідно було набрати 672 голоси.

Голосування буде продовжено завтра.