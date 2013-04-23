Венесуела вирішила налякати США

Міністр закордонних справ Венесуели

пригрозив США санкціями "торгового, енергетичного, економічного і політичного характеру".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Телесур", повідомляє ІТАР-ТАСС.

Міністр відкинув заяву помічника держсекретаря США у справах Західної півкулі Роберти Джекобсон, яка висловилася за перерахування голосів, поданих на позачергових президентських виборах у Венесуелі.

"Ми категорично відкидаємо заяву пані Роберти Джекобсон", - сказав Е.Хауа, зазначивши, що "найтяжче" в її словах полягає в тому, що вона "погрожує Венесуелі винесенням санкцій". У відповідь на це "ми готові вжити заходів торгового, енергетичного, економічного і політичного характеру проти Сполучених Штатів", наголосив глава МЗС.

США є найважливішим торговим партнером Венесуели. За даними Венесуельсько-американської торгової палати, імпорт із США до Венесуели збільшився за підсумками минулого року майже на 43% і досяг у грошовому виразі 17,6 млрд доларів. У цілому обсяг двосторонньої торгівлі становив 56,3 млрд доларів. Венесуельський експорт досяг 38,7 млрд доларів, з яких 37,4 млрд становили нафта і нафтопродукти. На сьогодні США імпортують близько 900 тис. барелів венесуельської нафти за добу.