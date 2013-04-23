Президент Польщі після історії з Ямалом-2 скликає раду національної безпеки

Президент Польщі Броніслав Коморовський вирішив у травні поточного року провести засідання Ради національної безпеки, присвячене питанням енергетичної безпеки країни.

Про це він сказав у вівторок на економічному конгресі у Варшаві, повідомляє його прес-служба.

Глава Польської держави відзначив, що останнє замішання в Польщі, викликане несподіваним підписанням меморандуму за проектом "Ямал-2", запропонованим Російською федерацією, підтверджує необхідність поліпшити енергетичну політику польської влади.

"Польща потребує інтегрованої, єдиної енергетичної політики та інституційного порядку у цих питаннях", - сказав Б.Коморовський.

Він відзначив, що останні події наводять на думку про необхідність знаходити "компроміс між аспектами закордонної політики і економічними аспектами".

Б.Коморовський закликав прискорити підготовку необхідного законодавства у сфері енергетики, підкресливши, що Польща багато зробила для підвищення своєї енергетичної безпеки за останні 10 років.

Він нагадав, що послідовна політика польської влади, "спрямована на конструктивну співпрацю замість прямих конфліктів", сприяла тому, що країні вдалося добитися від свого головного постачальника газу, "Газпрому", знижок на паливо, що поставляється.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня голова польського уряду Дональд Туск відправив у відставку відповідального за паливно-енергетичний комплекс міністра держмайна Ніколая Будзановського через недостатній контроль над підлеглими йому компаніями.

Для міністра, а також для самого прем'єра стало несподіванкою підписання на початку квітня п.р. меморандуму за проектом "Ямал-2" між російським "Газпромом" і польсько-російською компанією "ЄвроПол ГАЗ", одним з найбільших акціонерів якої є польська держкомпанія PGNIG.

Довідка УНІАН. Підготовлений польським міністерством внутрішніх справ рапорт на тему підписання цього меморандуму свідчить про те, що росіяни запропонували Польщі побудувати ще один газопровід в обхід України ще у жовтні 2012 року, а його маршрут мав проходити від білоруського Кобриня до словацького міста Великі Капушани.

Представники польської влади заявили, що не братимуть участь у політичних проектах РФ, спрямованих проти України, але офіційну відповідь на пропозицію росіян за цим проектом мали надати після підготовки його техніко-економічного обґрунтування, яке мало бути готовим до жовтня п.р.