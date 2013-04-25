Депутати парламенту Молдови відправили у відставку спікера

21:50, 25 квітня 2013
Світ
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Депутати молдавського парламенту відправили у відставку спікера Маріана Лупу.

Маріан ЛУПУ

Депутати молдавського парламенту проголосували за проект закону про відставку з поста спікера Маріана Лупу і призначення виконуючою обов'язки голови парламенту Ліліани Паліхович.

Це положення вступає в силу з моменту його ухвалення. Згідно з законом, Л.Паліхович виконуватиме обов'язки спікера до моменту призначення нового голови найвищого законодавчого органу Молдови, передає РІА «Новости».

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