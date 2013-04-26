Екс-президента Пакистану посадили під подвійний домашній арешт

Суд міста Равалпінді в Пакистані виніс у п'ятницю рішення помістити екс-президента генерала Первеза Мушаррафа під домашній арешт на три дні у справі про вбивство колишнього прем'єр-міністра Беназір Бхутто в 2007 році, повідомляє РІА Новости з посиланням на пакистанський телеканал Geo News.

Мушарраф уже відбуває до 4 травня домашній арешт у своїй резиденції у Чак Шахзад поблизу Ісламабада у справі про введення надзвичайного стану в 2007 році. Таким чином, він буде відбувати обидва арешти одночасно.

У суді Мушарраф відкинув звинувачення в тому, що він не забезпечив захист Бхутто в 2007 році, і заявив, що її вбили терористи, а він до цього не причетний. Генерал вперше постав перед судом у справі Бхутто у вівторок. Справа розглядається спеціальним судом з тероризму.

Генерал також проходить обвинуваченим у справі про вбивство лідера націоналістів провінції Белуджистан Акбара Бугті в 2006 році.