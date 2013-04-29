У результаті вибуху в Празі могли загинути від 3 до 4 осіб

16:00, 29 квітня 2013
Світ
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Жертвами вибуху в Празі могли стати від трьох до чотирьох осіб, повідомляє Чеське телебачення з посиланням на директора Празької служби порятунку Зденека Схваже.

Вибуховою хвилею вибило вікна в довколишніх будівлях / Фото: Міськрада Праги

"Собаки кілька разів вказали на місце, де можуть бути троє або четверо загиблих", - сказав Схваже, передає РІА Новости.

Вибух прогримів в одному з будинків у центрі Праги, розташованому в районі вулиці Дівадельні і набережної Сметани, недалеко від Національного театру.

За даними ЗМІ, постраждали 55 осіб. Вибуховою хвилею вибило вікна в довколишніх будівлях, було пошкоджено декілька припаркованих автомобілів.

Рятувальники евакуювали більше 220 людей з розташованих поблизу будівель. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.

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