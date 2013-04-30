ЗМІ: На уламках однієї з бомб, які розірвалися в Бостоні, знайшли сліди жіночої ДНК

Агенти ФБР, які ведуть розслідування теракту на міжнародному марафоні в Бостоні, відвідали будинок вдови підозрюваного Тамерлана Царнаєва - Кетрін Рассел, провели обшук і взяли у жінки аналіз ДНК, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.

Братів Тамерлана та Джохара Царнаєвих підозрюють в організації теракту на марафоні в Бостоні 15 квітня. Тоді загинули троє людей, понад 200 були поранені.

Як повідомляє агентство, після проведення обшуку в будинку вдови Тамерлана слідчі вилучили кілька сумок, про вміст яких не повідомляється.

За інформацією газети Wall Street Journal, співробітники ФБР відвідували Рассел для того, щоб взяти у неї аналіз ДНК. Як повідомляє видання, раніше на осколках однієї з бомб, які розірвалися, були виявлені сліди жіночої ДНК, проте, на думку слідчих, це ще не означає, що до теракту була причетна жінка.

Раніше повідомлялося, що у Тамерлана Царнаєва залишилися дружина і трирічна дочка, які проживають у США. За даними британської газети Daily Mail, 24-річна Кетрін Рассел прийняла іслам, щоб стати дружиною Царнаєва.