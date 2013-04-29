У ФБР сумніваються, що брати Царнаєви могли діяти без спільників

Про це пише The Boston Globe, - повідомляє Газета.ру.

«Є ще особи в США, які становлять інтерес для ФБР і яких хотілося б допитати», - заявив голова комітету з розвідки Майкл Рождерс.

Рождерс сказав, що є підозри, що Царнаєви «мали намір вчинити акт джихаду». Він також зазначив, що Росія повинна надати їм деяку інформацію, корисну для розслідування.

«Я думаю, що у них є інформація, яка нам потрібна, яку нам ще не передали», - додав Рождерс.

Ще один представник комітету ФБР Майкл Маккол також заявив, що дані про те, що Царнаєви не діяли в рамках організованої групи були дані передчасно.

«Це могла бути змова. Дуже передчасно було говорити, що немає ніякого іноземного зв'язку, адже розслідування тільки розпочато », - зазначив Маккол.