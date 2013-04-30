Каха Каладзе може стати кандидатом у президенти Грузії

За словами новообраного депутат парламенту Тамар Кордзая, коаліція «Грузинська мрія» вже не розглядає своїм кандидатом у президенти Іраклія Аласанія, якого прем'єр-міністр Іванішвілі відправив у відставку з поста віце-прем'єра, пише Грузія-Онлайн.

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Як заявила Кордзая, в коаліції триває визначення кандидата в президенти.

«Каха Каладзе, він хороший міністр і на будь-якій позиції прекрасно впорається зі своїми обов'язками. Наскільки мені відомо, висунення Каладзе кандидатом у президенти - це не остаточна позиція коаліції. Вважаю, що в коаліції багато гідних кандидатів. Переговори з цього приводу поки тривають, тому не можу робити надмірних коментарів з цього приводу», - сказала Тамар Кордзая.