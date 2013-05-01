В Астані буде пам’ятник Шевченку

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.

Міністр культури України Леонід Новохатько повідомив, що 26 квітня міністром культури Казахстану Кул-Мухаммед Мухтар Абрарули на засіданні Державної комісії з питань пам’ятників та монументів в Республіці Казахстан було затверджено рішення про встановлення пам’ятника Т.Г.Шевченку в м. Астана.

«Пам’ятник Кобзареві буде виготовлений з бронзи та розміщений на гранітному постаменті. Композиція складатиметься з центральної фігури Кобзаря висотою 5 метрів 60 см та скульптурних композицій «Казахська сім'я» та «Сліпий кобзар», створених за мотивами малюнків Тараса Шевченка. Ескізний проект пам’ятника розроблений скульптором Анатолієм Кущем», - підкреслив Л.Новохатько.

Сьогодні міністри культури двох країн підписали Протокол намірів щодо спільного українсько-казахстанського відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка в рамках проведення Днів культури України в Казахстані в 2014 році.

Міністр зазначив, що в підписаному сторонами протоколі також передбачається в рамках спільного святкування 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка проведення Днів українського кіно в кінотеатрах мм. Астана і Алмати з демонстрацією документальних і художніх фільмів про життя і діяльність Великого Кобзаря.

Як відомо, з 29 квітня по 1 травня в Києві проходять Дні культури Республіки Казахстан.