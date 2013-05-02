NASA повідомляє про потужний спалах на Сонці

Астрономи NASA 1 травня зафіксували надпотужний викид речовини на Сонці. У результаті в космос потрапило більше мільярда тонн речовини, що летить зі швидкістю понад мільйон миль на годину (близько 450 тисяч метрів в секунду), передає NASA.

Потік речовини спрямований не в бік землі, однак деякі вчені прогнозують пожвавлення геомагнітної активності. Так, на думку експертів NASA спалах може пошкодити космічним апаратам, передає Сегодня за інформацією Euronews.

За даними російського інституту ІЗМІРАН, 30 квітня магнітне поле землі змінювалося від спокійного до слабосхвильованого. А ось сьогодні і завтра можна чекати змін геомагнітної активності.

Згідно з даними обсерваторії ТЕСИС, 2 травня можна було спостерігати збуджену магнітну сферу.

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