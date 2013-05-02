У Судані золота копальня стала могилою для 60 людей
15:27, 02 травня 2013Світ
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Більше 60 людей загинули при обваленні на золотовидобувній копальні в суданському регіоні Дарфур, повідомляє в четвер агентство Франс Прес з посиланням на заяву місцевої влади.
Більше 60 людей загинули при обваленні на золотій копальні в Судані / Фото: gold.ru
Як повідомив голова адміністрації району в Північному Дарфурі, де розташована копальня, інцидент стався ще в понеділок. З тих пір на місці ведуться рятувальні операції, і про 60 загиблих стало відомо лише в четвер, повідомляє РІА Новости.
"Я не можу надати точного числа (загиблих), оскільки ніхто не знає, скільки людей знаходилося в тунелі", - сказав Харун аль-Хасан (Haroun al-Hassan). Він не має інформації, чи залишився хто-небудь в живих.
За його словами, рятувальники використовують ручні інструменти, оскільки техніка може викликати подальші обвали.
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