У Судані золота копальня стала могилою для 60 людей

Як повідомив голова адміністрації району в Північному Дарфурі, де розташована копальня, інцидент стався ще в понеділок. З тих пір на місці ведуться рятувальні операції, і про 60 загиблих стало відомо лише в четвер, повідомляє РІА Новости.

"Я не можу надати точного числа (загиблих), оскільки ніхто не знає, скільки людей знаходилося в тунелі", - сказав Харун аль-Хасан (Haroun al-Hassan). Він не має інформації, чи залишився хто-небудь в живих.

За його словами, рятувальники використовують ручні інструменти, оскільки техніка може викликати подальші обвали.