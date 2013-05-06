ЗМІ: Помер екс-прем'єр Італії Джуліо Андреотті

Андреотті був довічним сенатором і найстаршим членом верхньої палати парламенту країни. Після парламентських виборів 24-25 лютого він мав стати тимчасовим головою сенату до обрання нового голови палати, проте за станом здоров'я не міг взяти участь у засіданнях.

Андреотті народився 14 січня 1919 року. За свою політичну кар'єру він був міністром фінансів, промисловості, міністром внутрішніх справ, керівником міноборони, міністром закордонних справ, обіймаючи цю посаду в декількох урядах. Окрім цього, Андреотті тричі очолював раду міністрів (у 1972-1973, 1976-1979 і 1989-1992 роках).

У 1991 році Президент Італії Франческо Коссіга зробив Андреотті довічним сенатором. Останній прем'єрський термін Андреотті ознаменувався боротьбою з корупцією: в 1993 році його було звинувачено у зв'язках із мафією, а в 2002 році після трирічного процесу було засуджено до 24 років в'язниці, але було звільнено наступного ж року.