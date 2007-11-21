У приміщенні канцелярії прем`єр-міністра Польщі виявили снаряд

У Варшаві на вул. Уяздовській в приміщенні канцелярії прем`єр-міністра Польщі під час ремонтних робіт виявили мінометний снаряд часів Другої світової війни. Сапери вилучили снаряд та знешкодили його на полігоні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар уряду Агнєшка ЛІШКА (Agnieszka Liszka), будинок канцелярії прем’єра буде детально обстежений. За словами речника відділу охорони Уряду Польщі Даріуша АЛЕКСАНДРОВІЧА (Dariusza Aleksandrowicza), у зв`язку з цієї ситуацією інші будинки уряду також буде обстежено, оскільки подібних у будівлях не проводилося.

Ввечері у вівторок, 20 листопада, о 18.30 (за середньоєвропейським часом) почалася евакуація канцелярії прем`єр-міністра. У цей час, за інформацією відділу охорони Уряду, у будинку перебувало 120-150 осіб, в тому числі прем`єр-міністр Республіки Польща Дональд ТУСК. Як зазначила А.ЛІШКА, прем`єр Польщі перебував в іншій частині будівлі. За її словами, снаряд був замурований під холом будинку ймовірно у 50-х роках. Акція саперів тривала до 22.00.

Довідка УНІАН. Будинок теперішньої канцелярії голови Ради Міністрів Польщі збудований на початку XX ст. У вересні 1939 року під час облоги Варшави будівлю було піддано бомбардуванню. Тоді горіла Центральна військова бібліотека. На першому поверсі будинку та в північному крилі розташовувалися казарми СС.