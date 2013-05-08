Джерело: На похорон Березовського прийшли його діти, онуки і три дружини

"Всього було 60 осіб. Серед них - шестеро дітей, шестеро онуків, три дружини і близькі друзі", - повідомив РІА Новости співбесідник, запрошений на похорони, що відбулися в середу на кладовищі Бруквуд в англійському графстві Суррей.

Серед присутніх на церемонії були друзі Березовського Ахмед Закаєв, Володимир Воронов, Юлій Дубов, журналіст Дем'ян Кудрявцев, вдова екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка Марина, лідер руху "Говоріть голосніше" Андрій Сидельников.

Березовський, який помер у кінці березня, за словами очевидців, був похований у закритій труні. Похованню передувала панахида.