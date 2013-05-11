Мусульманська громада Вірджинії розлючена тим, що на її цвинтарі поховали Царнаєва

26-річного Тамерлана Царнаева та його молодшого брата 19-річного Джохара підозрюють у вибухах під час Бостонського марафону 15 квітня. Тамерлан загинув у перестрілці з поліцією. Джохара затримали. Його звинувачують у використанні зброї масового ураження.

За словами імама, місцеві мусульмани засмучені, що їм доведеться використовувати той самий цвинтар, де таємно поховали Тамерлана Царнаєва.

За повідомленням американської поліції, Тамерлана Царнаєва поховали в ніч на четвер, 9 травня. Місце поховання Царнаєва не розголошується.

Влада побоюється, щоб могила Царнаєва не стала місцем зустрічі налаштованих проти США осіб.

Раніше влада кількох населених пунктів в околицях Бостона відмовилася ховати Царнаєва на своїх кладовищах. А у штаті Массачусетс пройшли акції протесту з вимогою не ховати Царнаєва на території США.

"У нас за спиною"

Цвинтар, на якому поховали Тамерлана Царнаєва, знаходиться неподалік столиці штату, міста Ричмонд.

Імам Аммар Амонетте з Ісламського центру Вірджинії каже, що такі дії "не мають жодного сенсу".

"Уся мусульманська громада розлючена. Щиро кажучи, ми розлючені, що нам нічого не повідомили. Усе було зроблено таємно у нас за спиною", - сказав імам.

Тепер, за його словами, усі, чиї рідні чи близькі поховані на цьому цвинтарі, змушені будуть приходити у це місце.

Представники місцевої влади кажуть, що їм заздалегідь також не повідомили про похорон Тамерлана Царнаєва, хоча це і не вимагається законом.

Підготовкою похорону Тамерлана Царнаєва займався його дядько Руслан Царні. Це сталося після того, як вдова Царнаєва Кетрін Рассел відмовилася забирати тіло свого покійного чоловіка.

Раніше пан Царні сказав, що те, що сталося у Бостоні, осоромило усю чеченську громаду.

Брати Царнаєви були чеченцями за походженням і до вибухів жили в США протягом 10 років.

ВВС Україна.