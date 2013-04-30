Долар на міжбанку упав

У вівторок, 30 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1250/8,1330 грн/дол., на 12:00 - до 8,1170/8,1260 грн/дол., на момент закриття торгів - до 8,1080/8,1190 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,6215/10,6340 грн/євро, на 12:00 - до 10,6010/10,6190 грн/євро, на момент закриття торгів - до 10,5965/10,6170 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2615/0,2619 грн/рубель, на 12:00 - до 0,2617/0,2621 грн/рубель, на момент закриття торгів гривня зміцнилася до 0,2612/0,2616 грн/рубель.

У Росії курс долар-рубель підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0430 (+0,0490).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3055/1,3120.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент закриття торгів котирування гривні щодо долара США становили 8,1355/8,1390 грн/дол, щодо євро - 10,6400/10,6505 грн/євро, до російського рубля - 0,2614/0,2618 грн/рубель.