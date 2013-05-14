Вибори до парламенту Болгарії виграла партія екс-прем'єра

Як передає РІА Новости, про це повідомляє агентство Novinite з посиланням ЦВК, яка опрацювала майже 100% бюлетенів.

За даними ЦВК, ГЄРБ набирає 31,4% голосів. За нею слідує "Болгарська соціалістична партія", за яку віддали голоси 26,65% виборців.

Ліберальний "Рух за права і свободи" (ДПС), який захищає інтереси етнічних турків і мусульман, що становлять 12% населення країни, за попередніми даними, отримав понад 11% голосів виборців, а націоналістична партія "АТАКА" - 7,31%. Ці результати можуть несуттєво змінитися після того, як будуть остаточно опрацьовані результати голосування громадян Болгарії, які проживають за кордоном.

Явка на виборах виявилася найнижчою за посткомуністичну історію країни, ледь перевищивши 50%.

Незважаючи на перемогу правоцентристів, вони не отримали в парламенті достатньої кількості голосів, щоб самостійно сформувати уряд. На думку експертів, формування партійної коаліції для створення Кабінету носитиме складний характер і забере багато часу.

Прем'єр Борисов оголосив про відставку уряду 20 лютого на тлі протестів, які почалися в середині лютого у зв'язку з різким підвищенням цін на енергоресурси.