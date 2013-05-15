Єврокомісія провела несподівані перевірки на нафтових підприємствах

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, перевірки відбулися в двох країнах-членах ЄС, а також в одній країні — члені Європейської зони вільної торгівлі.

Комісія вважає, що компанії могли надавати неправильні ціни Ціновому агентству ЄС для маніпулювання оприлюдненими цінами на низку нафтопродуктів та біопальне.

Крім того, Комісія вважає, що компанії могли також попереджати інших учасників ринку від участі у процесі оцінки цін на нафтопродукти та біопальне.

На думку Єврокомісії, така поведінка, у випадку, якщо вона буде доведена, означатиме порушення правил ЄС, які забороняють картелі, обмежувальну бізнес-практику та зловживання домінуючим становищем на ринку.

Ціни, що використовувалися Ціновим агентством, слугували критеріями для торгівлі фізичними та фінансовими деривативами на низці бірж Європи.

Прес-служба Єврокомісії не назвала компанії, в яких відбулися перевірки, зазначивши лише, що проведення неоголошених перевірок — попередній крок в антимонопольному розслідуванні, і не передбачає його результатів.