У Росії показали кадри арешту американського шпигуна (відео)

Відео також включає в себе початок передачі Фогла американській стороні. З промови, яку вимовляє на записі представник російських спецслужб, випливає, що Фогл намагався завербувати співробітника ФСБ, який займався боротьбою з тероризмом на Північному Кавказі. За словами представника російської сторони, першу пропозицію американця про зустріч «підготовлений боєць» відкинув, але погодився на другий раз, повідомивши про зустріч керівництву.

У повідомленні Міністерства закордонних справ зазначається, що Росія оголосила Райана Крістофера Фогла персоною нон грата. Відомство вимагає його якнайшвидшого від'їзду на батьківщину, повідомляє Lenta.ru.

Також повідомляється, що «шпигунський арсенал» та велика сума грошей, виявлені при затриманні у Фогла, не тільки викривають його як агента ЦРУ, який працював під прикриттям посади третього секретаря політичного відділу посольства США в Москві, а також викликають серйозні питання до американської сторони.

«У той час як президенти наших країн підтвердили готовність до розширення двосторонньої взаємодії, у тому числі по лінії спецслужб у боротьбі з міжнародним тероризмом, подібні провокаційні дії в дусі "холодної війни" аж ніяк не сприяють зміцненню взаємної довіри», - повідомляє МЗС. Для пояснень з приводу інциденту і відповідного демаршу в міністерство викликаний посол США в Росії Майкл Макфол.

Як повідомляв УНІАН, Співробітники Федеральної служби безпеки затримали в Москві співробітника ЦРУ Райана Крістофера Фогла, який працював під прикриттям посади третього секретаря політичного відділу посольства США в Росії. У американця були вилучені кілька перук, ліхтарик, ніж, сонячні окуляри та інші спеціальні засоби. Також при ньому знайшли письмові інструкції для вербування російського громадянина і крупну суму грошей.

У зв'язку із затриманням Фогля посол США в Росії Майкл Макфол був терміново викликаний в МЗС РФ. Очікується, що він з'явиться у російське зовнішньополітичне відомство в середу, 15 травня.