НАТО має намір задіяти українських вертольотників в Афганістані

НАТО планує орендувати російські та українські вертольоти з екіпажами для використання в Афганістані, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Альянс зацікавлений в оренді 20 вертольотів Мі-17 і деяку кількість важких вертольотів Мі-26 цивільних авіакомпаній Росії і України для тилових перевезень, з тим, щоб знизити ризик загибелі власних машин.

Наразі альянс веде переговори з авіакомпаніями. НАТО готовий виділяти на оренду 20 Мі-17 сто мільйонів доларів в рік, натомість авіакомпанії, за оцінками фахівців, запитують 100 тисяч доларів на тиждень за один вертоліт, що складе у результаті дещо більшу суму.

2006 року в Афганістані було пошкоджено або збито 37 літаків і вертольотів. Також зафіксовано 130 випадків, коли гранати РПГ пролетіли на невеликій відстані від машин, 203 випадків недольоту ракет. Останнім часом бойовики в Афганістані почали використовувати переносні ЗРК. 2006 року за допомогою їх було знищено два вертольоти.