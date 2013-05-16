Віце-президент Європарламенту закликає Україну виконати необхідні вимоги

Про це йдеться у його коментарі щодо рішення Єврокомісії, текст якого передано УНІАН.

“Сьогоднішнє схвалення Комісією юридичної пропозиції, що рекомендує підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, є технічним, але дуже конкретним кроком, який демонструє чітку відданість ЄС та відкритість до його найближчих сусідів та партнерів, таких як Україна”, - зазначається в коментарі.

“В цьому контексті я закликаю український уряд не втратити цей момент і серйозно поставитися до всіх вимог, висунутих ЄС, які необхідні для підписання цієї угоди, і дотримуватися своїх публічних обіцянок та зобов’язань, зокрема щодо вирішення питання вибіркового правосуддя та досягнення відчутного прогресу у необхідних реформах”, - додав Проташевіч.

На цю тему: Єврокомісія схвалила проект рішення Ради ЄС щодо підписання асоціації з Україною

Віце-президент Європарламенту підкреслив, що відносини Україна-ЄС залишаються на роздоріжжі, а також висловив переконання в тому, що лише конкретні та адекватні дії Києва можуть забезпечити одноголосну підтримку підписання угоди країнами - членами ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія схвалила проекти рішень Ради ЄС про підписання, тимчасове застосування та про укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.