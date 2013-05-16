Американські ЗМІ: «холодний мир» між Росією і США став ще холоднішим

На думку видання, затримання ймовірного агента ЦРУ російськими спецслужбами потішило багатьох людей і в самій РФ, і за її межами, проте офіційна Москва не бачить у «шпигунському скандалі» нічого смішного.

Незважаючи на недавні заяви про плани поліпшити співпрацю спецслужб двох країн та незважаючи на нещодавні зустрічі російських і американських чиновників на найвищому рівні, Кремль як і раніше вважає США своїм «головним ворогом», заявляють автори замітки з посиланням на російських експертів.

The Washington Post пише, що широке висвітлення «шпигунського скандалу» російською пресою і надання докладної інформації про арешт Райана Фогла спецслужбами породило спекуляції, згідно з якими те , що сталося, можна назвати заздалегідь продуманою спробою представити американців як людей, що «втручаються не в свої справи і віроломних людей». Тим не менше, Росія, очевидно, не має наміру використовувати інцидент для погіршення відносин з США в більш широкому сенсі, відзначається в матеріалі.

У свою чергу, The Independent наводить думку експертів, які вважають, що оскільки Москва значно посилила свою розвідувальну діяльність на Заході, то аналогічні дії США в Росії були цілком передбачувані.

Газета.ру