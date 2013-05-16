Генасамблея ООН засудила режим Асада, але і повстанці поступово втрачають підтримку

Відповідна резолюція набрала 107 голосів "за", "проти" – 12 і 59 - "утрималось", повідомляє Euronews.

Утім, посилення радикалізму повстанців суттєво послабили їхню підтримку: цьогоріч за підтримку резолюції проголосували на 26 країн менше ніж торік.

Серед ініціаторів та лобістів постанови були США.

“Ухвалення резолюції дає чіткий сигнал, що ми шукаємо політичного вирішення ситуації. Це найкращий спосіб припинити страждання народу Сирії. Ми підтримали резолюцію, були одними з її авторів та закликали інших членів асамблеї проголосувати за неї”, - заявила Розмарі Дікарло, заступник посла США в ООН.

Натомість Росія назвала прийняту резолюцію, як дві попередніх, однобокою.

“Даний документ, так само як і дві аналогічних, ухвалених 2012-го року, резолюції Генеральної Асамблеї, має очевидний однобічний характер. Усю повноту відповідальності за трагічний розвиток подій покладають на владу Сирії”, - сказав з трибуни ООН Алєксандр Панкін, заступник посла Росії в ООН.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН внаслідок збройного конфлікту, що уже 2 роки триває у Сирії, загинуло більше 70 тисяч людей.