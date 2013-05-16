На судні, яке згоріло в японському порту, загинули шість росіян (відео)
09:51, 16 травня 2013Світ
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У японському порту Вакканай шестеро росіян загинули на судні "Тайган", яке плавало під прапором Камбоджі.
Пожежа на судні спалахнула вночі
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Генконсульство РФ у Саппоро.
Про пожежу на судні з екіпажем з 14 росіян і 4 українців у порту Вакканай на північному японському острові Хоккайдо стало відомо сьогодні вночі.
Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло до порту міста Вакканай у вівторок.
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