На судні, яке згоріло в японському порту, загинули шість росіян (відео)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Генконсульство РФ у Саппоро.

Про пожежу на судні з екіпажем з 14 росіян і 4 українців у порту Вакканай на північному японському острові Хоккайдо стало відомо сьогодні вночі.

Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло до порту міста Вакканай у вівторок.