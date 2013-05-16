МВФ дасть Кіпру мільярд доларів на 3 роки

Це зазначається у повідомленні фонду, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Перший транш схваленої програми Extended Fund Facility у розмірі 86 млн євро (110,7 млн дол. США) влада Кіпру одержить одразу.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард назвала головним пріоритетом Кіпру стабілізацію банківської системи. Роздутий банківський сектор у першу чергу став причиною проблем країни, після того, як він потерпів від втрат за кредитами, виданими Греції.

Лагард у своїй поширеній фондом заяві також відзначила, що програма допомоги Кіпру піддається "значним ризикам", оскільки економіка країни, ймовірно, скорочуватиметься в наступні два роки.

"Макроекономічний прогноз схильний до високої невизначеності, і ризики для програми значні. Простору для неуспішної реалізації немає. Повне і своєчасне здійснення програми критично важливе для збереження репутації і досягнення мети програми", - сказала Лагард.

Кіпру доведеться виконати певні умови, включаючи ліквідацію другого найбільшого банку і завдання збитків великим вкладникам, щоб одержати допомогу від МВФ і Євросоюзу на загальну суму 10 млрд євро (13 млрд дол. США).

Згідно з прогнозами МВФ, економіка Кіпру скоротиться у 2013 році на 9% і на 4% - у 2014 році, перш ніж розпочне відновлюватися в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2013 року Кіпр перевів фінансову систему країни у режим надзвичайного становища. До парламенту було внесено антикризовий пакет законопроектів, який обмежує рух капіталу і зняття готівки. На думку властей, такі заходи мали врятувати острів від фінансового дефолту.

У рамках цих заходів Центробанк країни повідомив, що великі вкладники найбільших банків Кіпру можуть втратити близько 60% заощаджень, які перевищують 100 000 євро.

Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець першого кварталу 2013 року становила 31,8%. Усього з цієї країни до України надійшли інвестиції обсягом 17,692 млрд доларів США. При цьому інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,817 млрд дол.