До фіналу Євробачення вийшли ще 10 учасників
23:48, 16 травня 2013Світ
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Завершився другий півфінальний день Європейського пісенного конкурсу Євробачення-2013.
У фінальній частині конкурсу виступлять:
На цю тему: Злата Огневич пройшла у фінал Євробачення
Угорщина - ByeAlex з піснею "Kedvesem"
Азербайджан - Фарід Мамедов "Hold me"
Грузія - Софо Геловані і Нодіко Татішвілі "Waterfall"
Румунія - Чезар "It's My Life"
Норвегія - Маргарет Бергер 'I Feed You My Love'
Ісландія - Ейтоур Інги Гюннлейгссон "Ég Á Líf"
Вірменія - "Доріанс" "Lonely planet"
Фінляндія - Кріста Сіегфрідс "Marry Me"
Мальта - Джанлука Беззіна "Tomorrow"
Греція - "Koza Mostra" і Агафонас Іаковідіс "Alcohol Is Free"
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