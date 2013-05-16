До фіналу Євробачення вийшли ще 10 учасників

Завершився другий півфінальний день Європейського пісенного конкурсу Євробачення-2013.

У фінальній частині конкурсу виступлять: На цю тему: Злата Огневич пройшла у фінал Євробачення Угорщина - ByeAlex з піснею "Kedvesem" Азербайджан - Фарід Мамедов "Hold me" Грузія - Софо Геловані і Нодіко Татішвілі "Waterfall" Румунія - Чезар "It's My Life" Норвегія - Маргарет Бергер 'I Feed You My Love' Ісландія - Ейтоур Інги Гюннлейгссон "Ég Á Líf" Вірменія - "Доріанс" "Lonely planet" Фінляндія - Кріста Сіегфрідс "Marry Me" Мальта - Джанлука Беззіна "Tomorrow" Греція - "Koza Mostra" і Агафонас Іаковідіс "Alcohol Is Free"

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