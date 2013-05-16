До фіналу Євробачення вийшли ще 10 учасників

23:48, 16 травня 2013
Світ
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Завершився другий півфінальний день Європейського пісенного конкурсу Євробачення-2013.

У фінальній частині конкурсу виступлять: 

На цю тему: Злата Огневич пройшла у фінал Євробачення

Угорщина - ByeAlex з піснею "Kedvesem"

Азербайджан - Фарід Мамедов "Hold me"

Грузія - Софо Геловані і Нодіко Татішвілі "Waterfall"

Румунія - Чезар "It's My Life"

Норвегія - Маргарет Бергер 'I Feed You My Love'

Ісландія - Ейтоур Інги Гюннлейгссон "Ég Á Líf"

Вірменія - "Доріанс" "Lonely planet"

Фінляндія - Кріста Сіегфрідс "Marry Me"

Мальта - Джанлука Беззіна "Tomorrow"

Греція - "Koza Mostra" і Агафонас Іаковідіс "Alcohol Is Free"

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