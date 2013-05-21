Третій штат США легалізував евтаназію

Як повідомляє lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, підписуючи документ, Шамлін зазначив, що його прийняття дозволить смертельно хворим "отримати контроль над своєю долею". Законопроект про легалізацію добровільного відходу з життя тижнем раніше був схвалений Сенатом і Палатою представників штату.

Відповідно до нового закону, смертельно хворі пацієнти зможуть безболісно піти з життя, отримавши летальну дозу ліків. При цьому пацієнт має пройти психіатричне тестування, а також отримати незалежні висновки від двох лікарів про те, що передбачуваний термін його життя становить не більше, ніж півроку. У разі прийняття позитивного рішення про евтаназію процедура може бути застосована не раніше, ніж через 17 днів, щоб дати можливість хворому передумати.

Вермонт став вже третім штатом США після Орегона і Вашингтона, де евтаназія була визнана легальною. Як зазначає AFP, у Вермонті її вперше було легалізовано шляхом розробки та прийняття відповідного закону Конгресом штату, в той час як в Орегоні і Вашингтоні евтаназія була дозволена за результатами референдумів.

Згідно з опитуваннями громадської думки, 84 відсотки американців вважають, що смертельно хворі люди мають бути наділені правом самостійно приймати рішення про відхід з життя.