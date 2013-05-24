У Москві кажуть, що сланцевої революції не бояться

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Російського газового товариства Валерій Язєв сказав 24 травня на прес-конференції в Москві.

Він відзначив, що якщо через 10-15 років в Європі і видобуватимуть 25-30 млрд куб. м газу на рік, то на тлі загального споживання в об'ємах 500 куб. м сланцевий газ становитиме до 10%.

Він також повідомив, що окрім сланцевого газу є інші раніше масово не використовувані види газів, метан з вугільних пластів, біогаз тощо, і всі вони конкуруватимуть між собою.

«Я б цього не лякався, йде нормальний процес. Кардинально співвідношення доведених запасів газу не на користь Росії не змінилося. Ускладнюється конкуренція, але «Газпром» завжди був у жорсткій конкуренції в Європі», - сказав Язєв.

При цьому він вважає, що розвиток сланцевих технологій не означає автоматичного зниження цін на газ в Європі.

«Чи потрібний буде дешевий газ виробникам сланцевого газу? Питання ціноутворення на газ непросте, і європейський ринок за цінами посідає друге місце у світі після Японії і Південної Кореї. Зараз зробити точний прогноз на газовому ринку Європи дуже складно», - відзначив Язєв.

За його словами, у РФ почали обговорювати перспективи сланцевого газу п'ять-шість років тому.

«Якщо говорити, проспав «Газпром» сланцеву революцію чи ні, то я не вважаю, що проспав. Ми розуміли, що відбувається, хоча, можливо, якоюсь мірою недооцінювали», - сказав він.

Він додав, що сланцевий газ видобувається промислово лише у США в розмірі близько 220-240 млрд куб. м.

Також Язєв відзначив, що технологія видобутку сланцевого газу постійно удосконалюється.

«Технологія видобутку сланцевого газу удосконалюється, зменшується кількість необхідної води, запроваджується оборотне водопостачання та її очищення, оскільки для гідророзривів потрібно закачати величезну кількість води», - сказав він.

Нагадаємо, у лютому 2013 року міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак у доповіді на 49-й Мюнхенській конференції з безпеки «Геополітичні зміни у контексті американської нафтогазової революції» відзначив, що феномен «сланцевої революції» істотно змінює баланс на світових енергетичних ринках, а нові технології видобутку сланцевого газу і нафти можуть набути широкого поширення у світі.

На думку експертів, «сланцева революція» може змінити газовий паритет в Європі.

Україна в лютому 2012 року оголосила конкурси на укладання УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область та Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються у 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - у 2,98 трлн куб. м газу.