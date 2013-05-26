У літаку чеського прем`єра під час польоту до Москви тріснуло лобове скло

Інцидент стався в небі над Білоруссю. Про це 26 травня повідомляє портал Lidovky.

Як зазначає видання, тріщина з`явилася на зовнішній частині скла. Пілоти знизили висоту і приготувалися до аварійної посадки. Втім, літак благополучно долетів до Москви, де і приземлився.

Прес-секретар прем`єра пізніше розповів, що Нечас подякував пілотам і відзначив їхній професіоналізм. За його словами, льотчики попередили пасажирів про можливу аварійну посадку, але в підсумку змогли дуже м`яко посадити літак.

На борту A319, крім Нечаса, також перебували міністр промисловості і торгівлі Мартін Куба, підприємці та бізнесмени.

До Росії чеський прем`єр прибув з чотириденним робочим візитом. Він також відвідає Санкт-Петербург, Сочі та Єкатеринбург. Про те, чи буде він і далі користуватися літаком з тріснутим склом, не уточнюється.

Lidovky пише, що інциденти з літаками чеської влади - не рідкість. У лютому 2011 року літак Challenger Cl-601 з високопосадовими чиновниками міністерства оборони здійснив аварійну посадку біля Праги через несправність в закрилках. У 2008 році літак, що мав перевезти тодішнього голову чеського парламенту Богуслава Соботка до Парижа, також здійснив аварійну посадку, оскільки в нього зламався автопілот, зазначає lenta.ru.