Відлуння землетрусу на Далекому Сході докотилося до Москви

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на геофізичну службу РАН, саме відлуння землетрусу магнітудою 8,2, що стався в Охотському морі у п'ятницю вранці, відчувалося сьогодні в низці районів Москви.

Керівник управління інформації МНС РФ Олег Воронов також повідомив, що підземні поштовхи в Москві є відгомонами землетрусу в Охотському морі і не становлять загрози жителям столиці Росії.

"Підземні поштовхи в Москві - це наслідки землетрусу в Охотському морі. Поширення не було. Загрози для людей немає", - сказав Воронов.

Проте джерело в правоохоронних органах столиці розповіло, що на Лісовій вулиці було евакуйовано близько 850 людей через відчуті ними підземні поштовхи.

У той же час, датчики в Московському Кремлі не зафіксували сейсмічних коливань, повідомив прес-секретар Управління справами президента Віктор Хреков.

До цього найбільш сильний землетрус, що відчувався в Москві, стався 4 березня 1977. Він був відлунням Карпатського землетрусу, сила поштовху в Москві тоді склала 4 бали за шкалою Ріхтера.