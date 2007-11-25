У Китаї 30 пасажирів автобуса загинули внаслідок сходу лавини
05:53, 25 листопада 2007Світ
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Рятувальна операція триває
Не менш як 30 осіб загинули в центральному Китаї після того, як пасажирський автобус опинився в кам`яному "мішку" внаслідок сходу лавини, повідомляє ІТАР-ТАРС.
Транспортний засіб знайшли рятувальники біля в`їзду в залізничний тунель, що будується, на заході провінції Хубей.
Пасажирський автобус потрапив під град каміння. Рятувальна операція продовжується.
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