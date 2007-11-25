У Китаї 30 пасажирів автобуса загинули внаслідок сходу лавини

05:53, 25 листопада 2007
Світ
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Рятувальна операція триває

Не менш як 30 осіб загинули в центральному Китаї після того, як пасажирський автобус опинився в кам`яному "мішку" внаслідок сходу лавини, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Транспортний засіб знайшли рятувальники біля в`їзду в залізничний тунель, що будується, на заході провінції Хубей.

Пасажирський автобус потрапив під град каміння. Рятувальна операція продовжується.

 

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