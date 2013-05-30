У Молдові новий прем'єр-міністр

"Молдова стоїть на порозі підписання трьох ключових угод з ЄС - про приєднання країни до ЄС, про лібералізацію візового режиму і про створення зони вільної торгівлі. На підписанні цих трьох документів потрібно сконцентрувати зараз всі зусилля", - заявив після обрання новий прем'єр-міністр.

Кандидатура 49-річного т.в.о. голови уряду була висунута 15 травня президентом країни Миколою Тімофті. Обрання нового уряду означає, що Молдова уникла дострокових парламентських виборів, яких вимагали комуністи.

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Лянке закінчив Московський інститут міжнародних відносин і почав трудову діяльність у зовнішньополітичному відомстві Молдови, де займав посади радника-посланника посольства в США і заступник міністра, повідомляє РІА "Новости". У 2000-х роках Лянке кілька років працював радником верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Керував кількома зовнішньополітичними громадськими організаціями, а з 2009 року очолював міністерство закордонних справ і європейської інтеграції.