Спікером парламенту Молдови обрали демократа

Тепер фракція демократичної партії підтримає кандидатуру ліберал-демократів - Юрія Лянке - на пост прем'єр-міністра, повідомляє РІА Новости.

За кандидата від комуністів Серджіу Статі проголосував 31 депутат. Кандидатуру Кормана підтримали фракції ліберал-демократів (ЛДПМ), демократів (ДПМ), група лібералів-реформаторів, які об'єдналися в нову правлячу "Коаліцію проєвропейського правління", що володіє тепер більшістю голосів (53) у 101-місцевому парламенті.

Обрання представника демократів на цьому засіданні парламенту до затвердження нового складу уряду було обумовлено спеціально на переговорах між ЛДПМ і ДПМ, як гарантія голосування потім демократів за Лянке - кандидата від ЛДПМ на пост прем'єр-міністра.