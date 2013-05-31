На золотому родовищі в Киргизії повстання

Про це повідомила РІА «Новости» представник прес-служби уряду республіки.

З вівторка кілька сотень жителів Іссик-Кульської області Киргизії блокують трасу, що веде до найбільшого родовища золота Кумтор, яке розробляється іноземними інвесторами. Вони встановили юрти на узбіччі траси і пропускають тільки транспорт, що повертається з рудника. Мітингувальники вимагають негайно денонсувати угоду з канадськими інвесторами, збільшити кількість соціальних пільг для місцевого населення і побудувати нову будівлю для районної лікарні.

Кілька годин тому учасники акції протесту увірвалися на підстанцію "Тамга", що забезпечує електроенергією рудник і відключили рубильник. Якщо подача електроенергії на рудник не буде відновлена найближчим часом, відбудеться аварійна зупинка золотодобувної фабрики, яка має безперервний робочий цикл.

Довідка УНІАН. Кумтор - одне з найвисокогірних родовищ золота в світі, розташоване на висоті понад 4000 метрів над рівнем моря, його запаси складають майже 700 тонн золота. Власником 100% акцій рудника є зареєстрована в Торонто Centerra Gold. Цієї весни влада Киргизії заявили про численні екологічні порушення, допущені канадськими інвесторами під час розробки родовища. І зажадали змінити умови угоди для поліпшення позицій Киргизії в подальшій розробці проекту.