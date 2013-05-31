Президент Киргизстану ввів надзвичайний стан через повстання на родовищі

Президент Киргизстану ввів надзвичайний стан на території Джет-Огузького району Іссик-Кульської області у зв'язку з безладами. Про це з посиланням на K-news повідомляє Газета.ру.

За даними агентства, він діє з 15.00 години місцевого часу до 10 червня.

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Раніше стало відомо, що з ранку п'ятниці на півночі Киргизстану в Іссик-Кульської області відбуваються заворушення: жителі перекривають дороги, блокують будівлі адміністративних та правоохоронних органів. У результаті зіткнень із співробітниками поліції постраждали 10 людей. У четвер ввечері протестувальники проникли на підстанцію, що живить родовище, в селі Тамга і знеструмили його. Через кілька годин місцева міліція провела масові затримання учасників протестної акції проти канадського золотодобувного підприємства Кумтор. Всього було затримано близько 100 осіб. Демонстранти вимагали націоналізації родовища. Попередні кілька днів вони блокували дорогу, що веде на підприємство в районі села Барскоон.