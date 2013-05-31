У Росії стартувала хресна хода з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі

Як повідомили УНІАН у Міжнародній громадській організації «День Хрещення Русі», Хресна хода пройде по території Росії, України і Білорусі й 27 липня прибуде до Києва.

«Хресна хода пройде по території всієї історичної Русі – від Далекого Сходу до Ужгороду і закінчиться в Києві, на Хрещатику, 27 липня. Хресну ходу зустрінуть ієрархи помісних православних церков. Після офіційної церемонії відбудеться грандіозний святковий концерт за участю відомих і улюблених народом виконавців», – розповіли організатори.

По території Росії мощі святого князя Володимира переміщають у храмі-вагоні.

За інформацією МГО «День Хрещення Русі», за маршрутом Хресної ходи заплановано богослужіння і церковно-громадські заходи. У Росії маршрут Хресного ходу і святкових заходів пройде через Владивосток, Хабаровськ, Новосибірськ, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Ростов-на-Дону, П’ятигорськ, Санкт-Петербург, Калінінград, Москву.

Графік руху Хресної ходи по території України і Білорусі на даний час розробляється.

Довідка УНІАН. Хресна хода і міжнародні святкові заходи в нагоди 1025-річчя Хрещення Русі проходять з благословення Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Володимира і Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, за ініціативи і організаційної підтримки Міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі».

День Хрещення Русі відзначається 28 липня – у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015). Починаючи з 2007 року, традицію щорічного святкування Дня Хрещення Русі ініціювала і проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».