Узбекистан приєднався до ЗВТ СНД

Узбекистан став дев'ятим членом зони вільної торгівлі, передає РІА Новости.

Договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД було підписано 18 жовтня 2011 року вісьмома країнами - Росією, Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизією, Молдовою, Таджикистаном і Україною. Ще три країни - Азербайджан, Туркменія і Узбекистан - висловили бажання додатково опрацювати питання про приєднання до договору. Не ратифікували договір поки лише Киргизія і Таджикистан, але процедура перебуває у стадії завершення.

«Договір забезпечить необхідні умови для повноцінного і ефективного функціонування зони вільної торгівлі на просторі СНД і створить сприятливі умови для подальшого поглиблення інтеграції на основі норм Світової організації торгівлі», - відзначає російською агентство.