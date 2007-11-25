Грузинська опозиція пообіцяла нові акції протесту

У центрі Тбілісі мирно завершився мітинг грузинської опозиції.

Лідери об`єднаної опозиції заявили протягом акції, що мають намір до кінця йти "цим шляхом свободи і демократії", і пообіцяли надалі проводити акції протесту, якщо їх вимоги не будуть виконані. Як повідомлялося раніше, мітинг проходив із закликом до народу об`єднатися проти насильства і вимогою до властей дати можливість відновити мовлення телекомпанії "Імеді".

Мітинг почався близько двох годин дня в районі площі Ріке, після чого учасники пройшли з транспарантами до парламенту Грузії і після відвідин церкви Кашуєті, що розташована поряд , мирно розішлися. Всього в акції брали участь, за підрахунками журналістів, 10-15 тисяч людей, а організатори акції стверджують, що протягом дня в ній брали участь до 50 тисяч осіб.

Марш опозиції супроводжували поліцейські, які не втручалися в події і не чинили перешкод мітингуючим, зазначають інформаційні агентства.

Лента.ру