МЗС попереджає про небезпеку в Лівані
18:28, 31 травня 2013Світ
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Міністерство закордонних справ України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Ліванській Республіці, зокрема в місті Тріполі та суміжних із Сирією північних і східних районах долини Бекаа радить громадянам України утриматися від відвідання вказаних регіонів.
МЗС надало контакти посольства в Лівані
Як УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, тим, хто вже перебуває на території Лівану, МЗС радить виявляти підвищену пильність і обережність.
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У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за номерами телефону: +961 592 19 75, +961 592 19 72 або на цілодобову гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57.
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