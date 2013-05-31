МЗС попереджає про небезпеку в Лівані

Як УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, тим, хто вже перебуває на території Лівану, МЗС радить виявляти підвищену пильність і обережність.

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У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за номерами телефону: +961 592 19 75, +961 592 19 72 або на цілодобову гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57.