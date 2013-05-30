У Лівані з нічного клубу зникла українка

Про це агентству УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«За інформацією, яку ми маємо з Посольства України у Лівані, в ніч з 23 на 24 травня у місті Захлє (провінція Бека) з нічного клубу зникли чотири артистки, серед яких була громадянка України», - сказав він.

Перевіркою Управління загальної безпеки Лівану було встановлено, що дівчата вийшли з приміщення клубу з відвідувачем і більше не поверталися, сказав Перебийніс.

«Прокуратурою провінції було порушено відповідну справу і дано доручення всім силовим структурам щодо розшуку зниклих», - зауважив він.

Перебийніс додав, що місце перебування дівчат ще не встановлено, справа перебуває на особливому контролі МЗС та Посольства України у Лівані.