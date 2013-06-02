У Празі затопило 51 станцію метро, є загиблі
19:43, 02 червня 2013Світ
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У Празі закрито вісім станцій метрополітену. Загалом повінь пошкодила 51 станцію празького метро.
Прагу початок затоплювати раніше, ніж очікувалося / Фото: holidaym.ru
Вода в річці Влтава прибуває швидше, ніж очікували чеські рятувальні служби. У 40 містах країни вже оголошено третій, найвищий, рівень небезпеки. Відомо про одну загиблу і трьох зниклих, повідомляє Газета.Ru.
Екстрене засідання кабінету міністрів Чехії розпочнеться о 20.00. Буде обговорюватися питання про допомогу армії цивільному населенню.
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