Сьогодні відкривається саміт Росія-ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, російську делегацію очолить Президент РФ Володимир Путін, делегацію ЄС – голова Європейської ради Герман Ван Ромпей і голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу. Сьогодні увечері вони зустрінуться за неформальною вечерею, наступного дня переговори пройдуть у розширених форматах пленарного засідання і робочого сніданку.

Повідомляється, що сторони розглянуть весь комплекс відносин межу Росією і ЄС. Особливу увагу передбачається приділити питанням торговельно-економічного співробітництва.

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Також на саміті детально обговорюватимуться перспективи взаємодії в енергетиці. «Росія готова до подальшого розширення зв'язків з ЄС і створення в перспективі єдиного енергетичного комплексу – на основі підписаної в березні 2013 р. в Москві «дорожньої карти» енергоспівпраці до 2050 р.», - сказано в повідомленні.

За підсумками саміту планується дати додатковий імпульс роботі над новою базовою угодою, зокрема з урахуванням процесів євразійської інтеграції , що набирають обертів. Угода про партнерство і співробітництво між Росією і ЄС, яка діє з 1994 р., є об'єктивно застарілою, а двостороння договірно-правова база потребує швидкого оновлення.

Окрім цього, російська сторона має намір у черговий раз запропонувати ЄС прискорити перехід до безвізового режиму короткострокових поїздок громадян.

Водночас, російська сторона готується до розмови з актуальних міжнародних проблем, включаючи становище в Північній Африці і на Близькому Сході, в Сирії, ядерну програму Ірану, обстановку на Корейському півострові, Придністровське і Нагірно-Карабаське врегулювання, ситуацію в Грузії.

У рамках саміту планується підписання Угоди між Росією та ЄС про прекурсори наркотиків.