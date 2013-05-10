Німеччина і Польща планують скасувати візи для росіян

"Ми з міністром внутрішніх справ звернулися з листом до Європейської комісії. Ми впевнені, що тут повинні домогтися якихось зрушень з візових питань між ЄС і Росією. Ми проявили гнучкість. Довгострокова мета - відмова від візового режиму ", - сказав німецький міністр.

Глава польського МЗС нагадав, що раніше між Польщею і Росією діяв безвізовий режим. Варшава прагне до повернення до безвізового режиму з Росією після узгодження всіх технічних питань, що стосуються введення біометричних паспортів та реадмісію, - відзначає РІА Новости.

Він відзначив позитивний приклад введення місцевого прикордонного руху без віз для жителів Калінінградської області РФ та прикордонних районів Польщі. За словами Сікорського, після введення цього режиму влітку минулого року кількість перетину кордонів зросла на 100%. Польська сторона видала жителям Калінінградської області 53 тисячі дозволів на безвізові поїздки до Польщі. "Завдяки росіянам обороти магазинів виросли на 30%", - сказав польський міністр.