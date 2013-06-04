5 іноземців засуджені до страти в Єгипті

Це 74-річний Чарльз Раймонд Ферндаль, троє громадян Сейшельських островів і один пакистанець, який зумів втікти під час арешту і був засуджений заочно, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters. Суд також зобов'язав засуджених виплатити штраф в 13,4 млн дол Підсудні можуть оскаржити вирок.

У британському зовнішньополітичному відомстві вже заявили, що "надзвичайно стурбовані" вироком, і пообіцяли зробити все можливе, щоб їх співвітчизник уникнув страти.

Арешт контрабандистів проведений 2011 р. Правоохоронні органи виявили у злочинців 3 т гашишу, які вони перевозили на борту судна поблизу східного узбережжя Єгипту.