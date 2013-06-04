США направлять до Йорданії ракети Patriot для захисту від Сирії

За словами представників Центрального командування армії США, ПРО і бойові літаки візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях Eager Lion, які намічені в Йорданії на липень, повідомляє Росбалт.

Після маневрів озброєння можуть залишити там на прохання уряду країни для захисту від можливої ​​ракетної загрози з боку Сирії.

Як передає CNN, до Йорданії будуть спрямовані 200 американських військових фахівців, які в разі загострення ситуації в Сирії нададуть допомогу монархії.

Про те, що Йорданія планує розмістити на своїй території батареї ЗРК Patriot, заявив міністр інформації Мухаммад Момані. За його словами, йшли переговори з дружніми державами.

Нагадаємо, 18 лютого Північноатлантичний альянс завершив розгортання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot на території Туреччини.