США направлять до Йорданії ракети Patriot для захисту від Сирії

08:34, 04 червня 2013
Світ
897 0

Влада США вирішила направити до Йорданії батарею зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Крім того, обороноздатність близькосхідного королівства зміцнять багатоцільові винищувачі F-16.

Слідом за Туреччиною Patriot розмістять в Йорданії / Фото: redstone.army.mil

За словами представників Центрального командування армії США, ПРО і бойові літаки візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях Eager Lion, які намічені в Йорданії на липень, повідомляє Росбалт.

Після маневрів озброєння можуть залишити там на прохання уряду країни для захисту від можливої ​​ракетної загрози з боку Сирії.

Як передає CNN, до Йорданії будуть спрямовані 200 американських військових фахівців, які в разі загострення ситуації в Сирії нададуть допомогу монархії.

Про те, що Йорданія планує розмістити на своїй території батареї ЗРК Patriot, заявив міністр інформації Мухаммад Момані. За його словами, йшли переговори з дружніми державами.

Нагадаємо, 18 лютого Північноатлантичний альянс завершив розгортання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot на території Туреччини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter