США направлять до Йорданії ракети Patriot для захисту від Сирії
Влада США вирішила направити до Йорданії батарею зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Крім того, обороноздатність близькосхідного королівства зміцнять багатоцільові винищувачі F-16.
За словами представників Центрального командування армії США, ПРО і бойові літаки візьмуть участь у міжнародних військових навчаннях Eager Lion, які намічені в Йорданії на липень, повідомляє Росбалт.
Після маневрів озброєння можуть залишити там на прохання уряду країни для захисту від можливої ракетної загрози з боку Сирії.
Як передає CNN, до Йорданії будуть спрямовані 200 американських військових фахівців, які в разі загострення ситуації в Сирії нададуть допомогу монархії.
Про те, що Йорданія планує розмістити на своїй території батареї ЗРК Patriot, заявив міністр інформації Мухаммад Момані. За його словами, йшли переговори з дружніми державами.
Нагадаємо, 18 лютого Північноатлантичний альянс завершив розгортання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot на території Туреччини.