У Бельгії пом`янули загиблих під час Голодомору в Україні (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відбулося одразу три панахиди. В бельгійському Генку Українська автокефальна православна церква відправила молебень у церкві Св.Михаїла. Тут же відбулося покладання вінків до єдиного в Бельгії пам’ятника жертвам українського Голодомору.

Також у неділю зранку у Брюсселі Українська греко-католицька церква відправила молебень у церкві Св.Великого князя Володимира, а після обіду відбулося спільне богослужіння представників Української греко-католицької церкви та Бельгійської католицької церкви у Бельгійській національній Базиліці Пресвятого Серця.

Під час промови у Базиліці Надзвичайний та Повноважний Посол України в Бельгії та Люксембургу Ярослав КОВАЛЬ зазначив, що сьогодні Україна просить весь світ визнати Голодомор геноцидом проти українського народу. Він особливо звернув увагу на те, що Україна цим проханням не хоче ніякою мірою засудження Росії чи російського народу.

“Наші намагання не мають нічого спільного з тим, щоб засудити російський народ чи Росію. Ми просимо засудити тоталітарний режим”, - сказав Я.КОВАЛЬ.

Архієпископ Мехеленський та Брюссельський Готфрід ДЕНЕЄЛЬС у своєму листі до християн України, текст якого було зачитано під час богослужіння в Базиліці, зазначив, що до останнього часу не знав про цей злочин проти народу України.

“Але поступово правда стає відомою”, - зазначив Архієпископ.

“Разом з нашими братами і сестрами з України ми сподіваємося на краще майбутнє, що ми всі разом можемо побудувати світ братерства, де гідність кожної людини буде захищена, а такі речі, як Голодомор – неприпустимі”, - додав він.

Під час молебну також були зачитані звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Патріарха Київського і всієї Русі-України ФІЛАРЕТА.

Молебень завершився виконанням низки українських поминальних пісень у виконанні церковного хору.

Як повідомляв УНІАН, у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті за загиблими під час Голодомору 1932-1933 років. Цього року виповнюється 75 років з початку цієї трагедії в історії українського народу, яка забрала життя 10 млн. українців.

Фото Сергія Воропаєва