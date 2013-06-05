У Китаї зіткнулися 56 автомобілів: 9 загиблих

Як передає ІТАР-ТАСС, аварія сталася вчора в районі міста Мадянь (центральна провінція Хенань) на одній з ділянок швидкісної траси, яка з’єднує Пекін з Гонконгом і Макао.

Під час зіткнення автомобілі, серед яких було багато вантажівок, утворили багатокілометровий затор на дорозі. Рятувальники, які прибули на місце, звільнили з розбитих машин 95 осіб. Всі вони дістали різні поранення, а один з потерпілих пізніше помер у лікарні.

За офіційною інформацією, вісім осіб загинули на місці.

Поліція продовжує розслідування події.